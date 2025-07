Ex Ilva Urso | Con l’impegno di tutti salveremo Taranto

Una visione condivisa per il futuro dell'ex Ilva. "C'è l'impegno di tutti, credo che questo impegno sarà mantenuto da tutti gli attori istituzionali", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro con gli enti locali sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. La decisione sull'accordo interistituzionale è stata rinviata al 31 luglio, ma il clima è apparso costruttivo. Collaborazione e decarbonizzazione al centro del progetto. La firma del verbale dell'incontro odierno è stata definita "significativa" dal ministro, in quanto testimonia un clima collaborativo e costruttivo tra tutte le parti coinvolte.

TARANTO - Dopo l’incontro con il ministro Adolfo Urso, il sindaco informa tutte le forze politiche. “Coinvolgerò maggioranza e opposizione, la comunità merita verità e partecipazione” Vai su Facebook

