Ucraina, Putin: "Favorevoli a tregua ma dovrebbe portare a pace di lungo termine"

La Russia è favorevole alla proposta dipresentata dagli Usa sulla guerra in, “ma riteniamo che il cessate il fuocoa unadie rimuovere le cause della crisi”. Così il presidente russo Vladimir, parlando in conferenza stampa con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Il leader del Cremlino ha anche aggiunto che ci sono delle “questioni” su cui discutere, compresa la regione del Kursk.