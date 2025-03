Anteprima24.it - Aeroporto Grazzanise: sindaco, si agisca prima delle Regionali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo a un punto cruciale per trasformare il progetto dell’commerciale diin realtà. La politica metta da parte le divisioni e proceda in modo compatto con azioni concrete, possibilmenteelezioni, per evitare che questa opportunità si trasformi in una partita elettorale con il rischio di fallimento“.È l’auspicio deldiEnrico Petrella, che interviene sulla richiesta fatta nei giorni scorsi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al ministroInfrastrutture Matteo Salvini di attivare un tavolo tecnico per valutare l’inserimento dello scalo merci dinel Piano nazionale degli aeroporti. Proprio Petrella qualche anno fa, quando si è insediato come, ha rilanciato l’idea di uno scalo commerciale a, dove c’è un’importante base operativa dell’Aeronautica e dunque c’è disponibilità di piste per decollo e atterraggio.