Avanguardia Torino rompe il silenzio | Colpiti per le nostre idee

Roma, 14 lug – Dopo il sequestro della loro sede di via Tibone, i militanti di Avanguardia Torino hanno deciso di prendere parola e respingere le accuse, parlando apertamente di una repressione politica senza precedenti. La vicenda, giĂ approfondita qui su Il Primato Nazionale, si arricchisce ora della posizione ufficiale della comunitĂ , che punta il dito contro quello che definisce un attacco al dissenso identitario piĂą che ad una minaccia pubblica. Avanguardia Torino: “Ora parliamo noi”. “Al centro del provvedimento non ci sono atti violenti, non ci sono reati contro la persona o contro lo Stato, ma l’espressione pubblica – in piena trasparenza e legalità – di idee politiche e la partecipazione a commemorazioni storiche”, spiegano in una nota diffusa dai propri canali. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Avanguardia Torino rompe il silenzio: “Colpiti per le nostre idee”

