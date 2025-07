Juventus, cosa Tudor deve imparare da Maresca: tra innovazione e assenza di pregiudizi Pensiero bianconero – VIDEO. In un calcio che cambia rapidamente e in cui le idee contano tanto quanto i nomi, Igor Tudor  si trova davanti a una sfida affascinante: trasformare la Juventus  in una squadra moderna, competitiva e coerente con le nuove tendenze europee. E per farlo, un modello a cui guardare può essere Enzo Maresca, allenatore italiano approdato al Chelsea  dopo aver riportato il Leicester in Premier League. Due profili diversi per storia e percorso, ma uniti dalla necessità di lasciare un’impronta forte, in ambienti esigenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

