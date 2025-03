Ilrestodelcarlino.it - Al teatro Emiliani si parla di donne e anche di uomini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La stagione di prosa delcomunale Giacomodi Rapagnano torna a stupire, oggi 1 marzo alle 21,15 sarà di scena l’opera ‘Glivengono da Marte, leda Venere’ di Paul Dewandre con Debora Villa. Il programma voluto dal Comune e realizzato con Amat con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche, ha raccolto consensi in questi mesi. "Tanto tempo fa, i Marziani e le Venusiane si incontrarono, si innamorarono e vissero felici insieme perché si rispettavano e accettavano le loro differenze. Poi arrivarono sulla terra e furono colti da amnesia: si dimenticarono di provenire da pianeti diversi". A portare in scena il monologo di Paul Dewandre, che è l’adattamento teatrale del bestseller dello psicologo statunitense John Gray, è per la prima volta una donna. Cercando di restare il più possibile imparziale, la Villa conduce il pubblico in un’esilarante terapia di gruppo collettiva alla scoperta dell’altro sesso, senza pregiudizi.