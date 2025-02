Internews24.com - Ndoye Inter, valore triplicato per l’obiettivo della scorsa estate: occhio a quello scenario per l’anno prossimo!

di Redazioneperperper l’esterno del BolognaUno dei nomi più caldiper il calciomercatoeradi Dan. L’esterno svizzero del Bologna era finito sul taccuino di Ausilio e Marotta, che avevano pensato a lui in caso di addio di Denzel Dumfries. Ieri il calciatore ha dato sfoggio delle proprie qualità sia offensive che difensive nel match vinto contro il Milan. Nel frattempo altre squadre hanno messo gli occhi su di lui, come lo stesso Napoli che a gennaio aveva provato ad acquistarlo. Come riferisce Calciomercato.com, adesso per il club rossoblù il suoè salito fino a oltre 30 milioni di euro e non è escluso che la prossimai nerazzurri non possano tornare alla carica.