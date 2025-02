Ilfattoquotidiano.it - Motta e Giuntoli in bilico: il problema non sono i risultati (che non ci sono), ma la mancanza di basi per la Juve dell’anno prossimo

Quando il livornese Luca Marianucci, classe 2004, ha infilato nella porta dellantus il rigore decisivo che ha portato l’Empoli in semifinale di Coppa Italia, traguardo storico per il club toscano in questo momento terzultimo in Serie A, i telefonini della dirigenza bianconera erano già in piena attività. Le grandi riflessioni sul futuro non solo di Thiago, ma anche del Managing Director Football Cristianoin corso d’opera. In una settimana, lantus si è ritrovata fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia. In Supercoppa, è andata malissimo. Il quarto posto in campionato è l’unico obiettivo rimasto, senza dimenticare, naturalmente, il mondiale per club: basterà confermarsi in Champions per salvaredopo un disavanzo di mercato di 87,4 mln e una stagione di grandi insuccessi?Si può tranquillamente dire, dati alla mano, che allantus Football Club le rivoluzioni, o presunte tali, non pagano mai.