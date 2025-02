Calcionews24.com - Udinese, buone notizie per Runjaic: rientro sempre più vicino per una pedina fondamentale dei bianconeri

Leggi su Calcionews24.com

Contro il Lecce Kostapotrà contare su Davis che ha smaltito l’influenza e potrebbe tornare subito in campo Per la prossima sfida dell’contro il Lecce, l’allenatore dei bainconeri Kostaritroverà un giocatore molto importante. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, è tornato ad allenarsi in gruppo Keinan Davis, che ha smaltito l’influenza .