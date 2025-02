Lanazione.it - Morto l’architetto Luigi Puccetti, malore fatale a 66 anni

Lucca, 18 febbraio 2025 – Lutto in città. E’domenica sera per un improvvisoche l’ha colto nella sua abitazione alle Tagliate, contitolare del noto studio associato ReP (Rocco e) di Borgo Giannotti. Aveva compiuto 66lo scorso dicembre.era iscritto all’albo dell’ordine degli architetti dal 1988 e nel 1990 aveva avviato con successo l’attività insieme al collega e amico Massimo Rocco. Numerosi i lavori realizzati non solo in città ma anche fuori provincia. Tra quelli più recenti a Lucca, da sottolineare il restauro di palazzo Andriani in via Cesare Battisti, che era stato acquistato dalla famiglia Pierallini nel 2018. Un importante intervento di recupero su una dimora d’epoca quello del, che gli era valso un servizio anche sulle pagine della rivista specializzata “AD“ che lo definiva così: “Un sapiente restauro ha saputo evidenziarne tutti gli aspetti decorativi, esaltando le potenzialità dell’immobile.