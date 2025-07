Juve-Milan via libera allo scambio | bianconeri inviperiti

Il calciomercato è fatto di sogni e sorprese, ma a volte anche di scambi inaspettati è il caso di Juve-Milan che accendono tensioni. Ogni estate, puntuale come un temporale improvviso, arriva lui: il calciomercato. Un mix di illusioni, strategie e colpi di scena che trasforma le settimane d'attesa in un flusso continuo di nomi, trattative e retroscena. I tifosi si aggrappano a ogni notizia, sperano, si infiammano, poi spesso si ritrovano a dover fare i conti con la realtĂ . PerchĂ© in fondo il mercato non è solo questione di sogni, è anche una faccenda di equilibri economici, interessi incrociati e mosse che a volte sfiorano l'inverosimile.

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - di Redazione JuventusNews24 Giuntoli Juve, il suo futuro è ancora a tinte bianconere! Quel dirigente ex Milan non entrerà a fare parte dell’organigramma bianconero.

Calciomercato, Giuntoli su Osimhen: “Juve non interessata”. E il Milan? - La Juventus si defila per Victor Osimhen. Cosa farà adesso il Napoli? Ecco la posizione del Milan su questa opportunità di mercato

Juve-Milan 1-2: Conceiçao in finale di Supercoppa; Juve: scambio di documenti per Veiga, atteso a Torino domenica; Juve a un passo da Kalulu. Ma col Milan si parla anche di Chiesa e....

La Juve lo molla al Milan: 'scambio' per Tomori - JuveLive - E proprio il Milan, secondo le informazioni che sono state riportate da Rudy Galetti, potrebbe chiedere alla Juve un giocatore che, i bianconeri, hanno messo tra quelli sacrificabili, in uscita. juvelive.it scrive

Lo scambio con il Milan spaventa la Juve: cala subito il sipario - Juventus per riuscire a trovare la quadra definitiva: scambio a sorpresa e svolta clamorosa. Lo riporta calciomercato.it