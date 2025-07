Schermi Cinema Multipiazza | torna la rassegna itinerante da luglio a settembre 2025

Torna Schermi Cinema Multipiazza, la rassegna cinematografica itinerante organizzata dall’associazione Divina Mania con la direzione artistica di Mauro Lamanna e la collaborazione di Gianmarco Saurino, che dal 2018 trasforma i quartieri popolari e le periferie d’Italia in arene cinematografiche a cielo aperto. Dopo il successo degli anni precedenti, che avevano coinvolto le piazze e i quartieri della cittĂ di Catanzaro, per la quinta edizione il progetto si espande e allarga i propri confini, coinvolgendo quattro regioni  – Calabria, Sicilia, Puglia e Lazio  – e toccando sei città – Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Foggia, Nicosia  e Longone Sabino – per oltre venti appuntamenti gratuiti  da luglio a settembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

