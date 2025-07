Square Enix sta rifacendo uno dei RPG più controversi del 2000

anticipazioni sul remake di un celebre RPG di Square Enix. Le notizie più recenti riguardanti il mondo dei videogiochi indicano che Square Enix sta lavorando a un progetto molto atteso: il rimake di uno dei titoli più controversi e discussi della sua lunga storia. La presenza di questa operazione nel catalogo dell’azienda potrebbe rappresentare una svolta significativa per gli appassionati del franchise, con molte aspettative legate a un possibile rilascio nel 2026. In questo articolo si approfondiscono le informazioni attualmente disponibili, analizzando i dettagli sul progetto e le sue implicazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Square Enix sta rifacendo uno dei RPG più controversi del 2000

In questa notizia si parla di: square - enix - controversi - rifacendo

Dragon Quest 7 Remake è in sviluppo presso Square-Enix, per un report - Con il successo riscosso da Dragon Quest III HD-2D Remake, Square Enix pare intenzionata a riportare alla luce un altro grande classico della saga: Dragon Quest VII: Remake è attualmente in sviluppo presso il publisher giapponese, stando ad un report.

Final Fantasy 7 Remake, Square Enix suggerisce l’arrivo di altri capitoli su Nintendo Switch 2 - Square Enix torna a far parlare di sé con un video della serie Creator’s Voice pubblicato da Nintendo, in cui viene mostrato Final Fantasy 7 Remake Intergrade in azione su Nintendo Switch 2.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, Square Enix apre i preordini per Nintendo Switch 2 - Square Enix ha aperto ufficialmente i preordini digitali di Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster per Nintendo Switch 2, portando uno dei JRPG più amati della scorsa generazione in una nuova veste grafica e tecnica.

Final Fantasy 16 non ha più Denuvo su PC: Square Enix ha rimosso ... - MSN - Anche Final Fantasy 16 perde Denuvo: come spesso accade, concluso il periodo di lancio Square Enix ha deciso di rimuovere il sistema di sicurezza anti- Secondo msn.com

Final Fantasy, Square Enix e Xbox saranno più vicini in futuro dice ... - Naoki Yoshida ha detto la sua su Final Fantasy, Square Enix e Xbox, riferendo che probabilmente la serie e altri giochi della compagnia saranno più presenti sulla console Microsoft. Da multiplayer.it