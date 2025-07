Donkey Kong è pronto a tornare in scena con un’avventura del tutto nuova, ed ora sappiamo che si tratta di un progetto in cantiere da moltissimo tempo. A rivelarlo è stato Kenta Motokura, producer del gioco, che in una recente intervista ha dichiarato che lo sviluppo di Donkey Kong Bananza è partito subito dopo la conclusione dei lavori su Super Mario Odyssey, datato 2017. Ciò significa che il gioco è in lavorazione da oltre otto anni, un dato che colloca questa produzione tra le più ambiziose nella recente storia di Nintendo. Come ripiegato su RestEra, Motokura ha spiegato che, in Nintendo, i progetti vengono selezionati con estrema cura, valutando di volta in volta quale tipo di esperienza vogliono offrire ai giocatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Donkey Kong Bananza, lo sviluppo è partito molto tempo fa, svela il produttore del gioco