Ilgiorno.it - Marco Maffei, tassista da 30 su 30: l’esame, la licenza e i clienti eccellenti Benigni e Baresi

Milano, 18 febbraio 2025 – Il ricordo di, 29 anni, torna ai viaggi con vip come Robertoo Francosul sedile del passeggero, ma anche alla tante corse con“ordinari“ lungo le strade di Milano, la sua città, al volante della sua Toyota Rav4. Per lui, oggi, si realizza un sogno, perché assieme ad altri tassisti riceverà negli uffici comunali in via Larga ladopo aver partecipato al concorso straordinario indetto da Palazzo Marino per rinfoltire la flotta delle auto pubbliche. Concorso che lo ha visto primo in classifica con il massimo dei voti: 30 risposte giuste su 30, zero errori., come si è avvicinato a questo mondo? “Mi sono diplomato all’Istituto per geometri Carlo Cattaneo in piazza Vetra, e poi ho svolto diversi lavori. Ho fatto il mio esordio in questo settore nel 2018, nel 2019 ho ottenuto l’abilitazione e poi ho iniziato a lavorare come autista per un’azienda che offre servizi di noleggio con conducente.