Oasport.it - Basket, Mannion e Totè autorizzati non si aggregano al raduno. I 16 azzurri di Pozzecco

Dopo Davide Moretti e Tommaso Baldasso, si riduce di altri due elementi il gruppo a disposizione di coach Gianmarcoper la finestra riservata alle nazionali in cui l’Italaffronterà le ultime due sfide del girone di qualificazione per gli Europei 2025. Gli, già certi del pass per la rassegna continentale, giocheranno in Turchia (a Istanbul) il 20 febbraio e a Reggio Calabria contro l’Ungheria il 23 febbraio.Nelle ultime ore sono stati ufficializzati i forfait di Leonardo(lombalgia) e Nicoche, in accordo tra lo staff sanitario della Nazionale e le rispettive società, sono statia non aggregarsi alla squadra per ildi Roma. Restano 16 dunque a questo punto i giocatori che compongono il roster tricolore per il doppio appuntamento dei prossimi giorni.