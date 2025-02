Ilnapolista.it - Kvaratskhelia al Psg è un corpo estraneo, manca il feeling con i compagni (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

“Una degli acquisti più promettenti del Psg quest’inverno, Khvitchanon ha ancora trovato la sua piena espressione tra i campioni francesi“, lo scrive. Ha segnato, ha anche mostrato cose interessanti. Tuttavia, sottolinea, “la trasferta di sabato a Tolosa (1-0) ha messo soprattutto in luce tutto ciò che gliancora nella sua nuova avventura“.Leggi anche:al Psg non ha avuto lo stesso impatto di Napoli (non si è ancora adattato al Psg“A un mese dal suo arrivo, la sua influenza nel gioco rimane minima“. Contro il Tolosa ha iniziato da terminale offensivo. Una sorta di falso 9 che però “ha trascorso l’inizio della partita aspettando invano la palla in area“. Poi ha provato ad arretrare il suo raggio d’azione. “Ha toccato tre palloni in area nel primo tempo, uno solo nel secondo (per un totale di 43 palloni toccati)“.