Un punto difficile da conquistare Ma avremmo meritato la vittoria

All’insegna dell’equilibrio le dichiarazioni di mister Luca D’Angelo al termine: "Nel primo tempo abbiamo fatto benissimo,solo dovuto fare più attenzione in occasione del gol subito e fare più gol. Forse dovevamo essere un po’ più duri mentalmente negli ultimi minuti della prima frazione di gioco perché sarebbe stato importante andare al riposo in vantaggio. Anche nella ripresa abbiamo fatto più noi che gli avversari, con molte possibilità per segnare. Abbiamo messo in grande difficoltà il Modena come poche volte è capitato al Braglia. Ci prendiamo questosu un campo difficilissimo contro una squadra di grande caratura, anche se c’è un po’ di rammarico perchépotuto vincere". "Credo che la cosa più importante, in questo momento, sia avere tutto l’ambiente compatto perché stiamo facendo un campionato eccezionale – ha continuato l’Omone –.