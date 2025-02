Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Tropical Coriano va a caccia di punti a Gambettola

Vuole tornare a correre forte ilche oggi sarà impegnato in casa del. Mentre Pietracuta e Vis Novafeltria si allontaneranno dai propri tifosi per fare visita rispettivamente a Granamica e Massa Lombarda. Due incroci davvero da non perdere, molto importanti.. Girone B (25ª giornata, ore 14.30): Faenza-Castenaso, Fcr Forlì-Sampierana,, Granamica-Pietracuta, Massa Lombarda-Vis Novafeltria, Reno-Solarolo, Sant’Agostino-Russi,Sanpaimola-Osteria Grande. Ieri: Mezzolara-Medicina Fossatone 0-1. Classifica:50; Mezzolara 48; Castenaso 44; Sampierana 42; Pietracuta 41;, Medicina 34; Osteria Grande, Sanpaimola, Fcr Forlì 31; Reno 30; Massa Lombarda 28; Russi 27; Sant’Agostino 26; Solarolo 24; Faenza 21; Vis Novafeltria 19; Granamica 18.