Iodonna.it - Anche i conduttori erano increduli alla lettura della classifica. E l'Ariston ha risposto fischiando sonoramente: soni i risultati più deludente del Festival?

Il pubblico dell’non ci sta. Quando Carlo Conti annuncia il sesto posto di Giorgia e il settimo di Achille Lauro, la platea esplode in fischi e proteste. Due bigmusica italiana, dati tra i favoriti, restano fuori dtop five deldi Sanremo 2025, scatenando la delusione di chi era in sala e di molti utenti sui social. «I fischi e le urla dicono tutto», scrive un utente su X, mentre un altro aggiunge: «Il pubblico che grida Giorgia, Giorgia mi rappresenta». Sanremo 2024: i 27 Big in gara, tutti i nomi guarda le foto Fischi a Sanremo 2025 per lafine, a contendersi la vittoria sono stati solo uomini: Olly, Lucio Corsi, Brunori Sas, Simone Cristicchi e Fedez.