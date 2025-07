Treni lavori tratta Genova-Milano | sconti del 25% agli abbonati e oltre 100mila posti in più

Ci saranno il 30% in più di posti disponibili in economy e super economy su tutti i treni intercity, il 25% di indennizzo sull’abbonamento e un mese gratuito di Carta Tutto Treno per chi viaggia tra Genova e Milano dal 21 luglio al 29 agosto. Questo quanto ottenuto dalla Regione Liguria, in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lavori ferrovia e stop treni: tra luglio e agosto 4 nuovi bus tra Genova e Milano, orari e fermate - Per mitigare i disagi dei lavori in ferrovia previsti quest'estate tra Genova e Milano, che comporteranno un deciso aumento dei tempi di percorrenza dei treni, arriveranno quattro autobus aggiuntivi dal 21 luglio al 29 agosto, in coincidenza degli orari degli Intercity più utilizzati dai.

Genova, maniaco molesta le ragazzine sui treni palpeggiandole e facendo delle proposte oscene - L'uomo, di circa 60 anni, prende di mira studentesse che hanno meno di 15 anni. Le vittime però lo hanno fotografato e adesso la polfer lo sta cercando Avvicina le ragazzine appena uscite da scuola sul treno, si siede al loro fianco, tenta di toccarle, in alcuni casi anche di palpeggiarle nel

Sagra del pesce di Camogli 2025, fermate straordinarie per due treni da Genova - Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025, in occasione della 73esima edizione della sagra del pesce di Camogli e su richiesta della Regione, Trenitalia ha deciso di aggiungere la fermata a Camogli per due treni, in partenza da Genova.

Treni, agevolazioni e compensazioni per chi viaggia sulla Genova - Milano - La misura ottenuta dalla regione Liguria come ristoro per i disagi che si creeranno per l'interruzione della linea per lavori ... Scrive rainews.it

Treni, interruzione della tratta Genova-Milano. Bucci: “Sconti e rimborsi per gli abbonati” - Un mese gratuito di Carta Tutto Treno per chi viaggia tra Genova e Milano dal 21 luglio al 29 agosto. Segnala genova24.it