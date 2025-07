Il Carlo Felice compra capannone per le scenografie in Piemonte | spesa a sei zeri

Un capannone a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, per lo stoccaggio delle scenografie, che potrebbe arrivare a costare 1,4 milioni. √ą¬†l'investimento promosso dal Teatro Carlo Felice di¬†Genova, nella precedente gestione del sovrintendente Carlo Orazi, che fa scattare la polemica da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il Teatro Carlo Felice spende 1,4 milioni per un nuovo capannone a Casale Monferrato - Il Teatro Carlo Felice ha speso 1,4 milioni per un capannone in Piemonte adibito allo stoccaggio di scenografie ... Secondo msn.com

