Dazi Meloni | Serve accordo reciprocamente vantaggioso

Dai dazi alla guerra in Ucraina e a Gaza. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha toccato tutti i dossier caldi nelle dichiarazioni alla stampa al termine del bilaterale a Palazzo Chigi con il cancelliere federale dell’Austria, Christian Stocker. “Abbiamo parlato dei negoziati commerciali in corso tra Unione europea e Stati Uniti. Siamo d’accordo sul fatto che bisogna scongiurare in ogni modo una guerra commerciale sulle due sponde dell’Atlantico”, ha detto la premier. “Continueremo insieme con gli altri leader, e ovviamente in stretto contatto con la Commissione, a lavorare per un accordo che possa essere reciprocamente vantaggioso e che deve essere concluso prima del prossimo primo di agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Meloni: “Serve accordo reciprocamente vantaggioso”

In questa notizia si parla di: dazi - meloni - accordo - serve

Meloni domani risponde in aula su dazi, guerra e salari - Non accade da quasi diciotto mesi: l’ultima volta che Giorgia Meloni si è presentata in aula a Palazzo Madama per rispondere alle domande dei senatori era il novembre 2023.

Vertice Ue-Usa: Von der Leyen e Meloni al lavoro su dazi e sostegno all’Ucraina - Ieri sera, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, durante la quale hanno discusso di temi centrali come i dazi imposti dagli Stati Uniti a mezzo mondo e il continuo sostegno all’Ucraina.

Il rosario di Castagnetti: "Schlein non basta per vincere le elezioni. Dazi e mercati possono battere Meloni" - Presidente Mattarella, lei che toglie la collera da Pierluigi Castagnetti, abbia pietĂ di noi, lei che siede alla sinistra di Pierluigi gli rivolga la nostra supplica.

*[LA ROTTURA DEL SILENZIO]* Dopo ore di silenzio e polemiche, Giorgia Meloni chiarisce il sostegno dell’Italia alla linea negoziale della Commissione Ue sui dazi minacciati da Trump: niente escalation, serve un accordo “equo e di buon senso”. Vai su X

Dopo ore di silenzio e polemiche, Giorgia Meloni chiarisce il sostegno dell’Italia alla linea negoziale della Commissione Ue sui dazi minacciati da Trump: niente escalation, serve un accordo “equo e di buon senso”. Tajani in prima linea tra Milano e Washingto Vai su Facebook

Dazi, Meloni “Serve un accordo vantaggioso per tutti”; Dazi, Meloni: cercare accordo, altri scenari insensati; 'No alla guerra sui dazi', Meloni spera ancora nell'accordo.

Dazi, Meloni “Serve accordo vantaggioso per tutti” - "Con il cancelliere abbiamo parlato dei negoziati commerciali in corso tra l'Unione Europea gli Stati Uniti, siamo d'accordo sul fatto c ... Secondo italpress.com

Meloni, un accordo sui dazi va raggiunto prima del 1° agosto - Un accordo sui dazi "reciprocamente vantaggioso" fra Stati Uniti e Unione europea "deve essere concluso prima del primo agosto". Segnala ansa.it