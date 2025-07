Dopo i progressi in Sardegna e Belgio, il giovane estone Romet Jürgenson, insieme al copilota Siim Oja, è pronto ad affrontare il Rally Estonia, ottava prova del WRC 2025. Per la prima volta alla guida di una Rally2, Jürgenson punta a un piazzamento tra i primi sei sfruttando l’esperienza locale Dopo un quinto posto in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news