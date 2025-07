I messaggi vocali ascoltati in modo velocizzato? Non dovremmo farlo e il perché ce lo spiega il professor Marcus Pearce

La società moderna sta puntando sempre più sulla velocità . La tendenza a vivere in maniera ‘accelerata’ sta prendendo piede e anche le app di messaggistica vanno in questa direzione. Da anni, ormai, si assiste alla possibilità di ascoltare messaggi vocali a una velocità maggiore rispetto a quella normale. Audio a 1.5x o 2x sono ormai quasi la ‘prassi’ d’ascolto, soprattutto per i più giovani. È anche questo il risultato dello studio fatto dall’ Educational Psychology Review. L’esigenza di velocizzare l’ascolto di messaggi vocali è sempre più di uso comune. Se da un lato permette di dimezzare i tempi, però, dall’altro rischia di avere conseguenze importanti e negative per la memoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I messaggi vocali ascoltati in modo velocizzato? Non dovremmo farlo e il perché ce lo spiega il professor Marcus Pearce

In questa notizia si parla di: messaggi - vocali - ascoltati - modo

Whatsapp: cambiano i messaggi vocali, la nuova funzione agevola gli audio più lunghi - La nuova funzionalità introdotta da WhatsApp nella versione beta per Android 2.25.15.19 rappresenta un’importante svolta per la gestione dei messaggi vocali.

WhatsApp inizia testare una novità per i messaggi vocali su Android - WhatsApp Beta sta testando su Android la registrazione con un tocco dei messaggi vocali: avete anche voi questa novità ? L'articolo WhatsApp inizia testare una novità per i messaggi vocali su Android proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp Beta introduce una gestione avanzata delle trascrizioni dei messaggi vocali - WhatsApp Beta sta accogliendo una novità che consente di gestire le modalità di trascrizione dei messaggi vocali, ce n'è per ogni esigenza.

I messaggi vocali sono amati o detestati, senza mezze misure, ma il loro ascolto velocizzato presenta un problema da non sottovalutare. Vai su Facebook

I messaggi vocali ascoltati in modo velocizzato? Non dovremmo farlo e il perché ce lo spiega il professor…; Basta ascoltare i messaggi vocali, da oggi WhatsApp li trascrive; Whatsapp, come ascoltare messaggi vocali non facendolo sentire anche agli altri.

I messaggi vocali ascoltati in modo velocizzato? Non dovremmo farlo e il perché ce lo spiega il professor Marcus Pearce - Lo studio della Educational Psychology Review rivela: ascoltare audio a 2x compromette la memoria, ecco la spiegazione ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

C’è un motivo per cui non dovresti ascoltare i messaggi vocali velocizzati: la spiegazione dell’esperto - I messaggi vocali sono amati o detestati, senza mezze misure, ma il loro ascolto velocizzato presenta un problema da non sottovalutare ... Da fanpage.it