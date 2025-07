L' annuncio a sorpresa | ad agosto Emily in Paris 5 girerà i nuovi episodi a Venezia Dopo Roma Emily sceglie ancora l' Italia

Le battute e gli sfottò si stanno sprecando. PerchĂ© da quando il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato che Emily in Paris 5 sta per girare i nuovi episodi a Venezia, in tanti si chiedono se l’americana piĂą famosa di Francia non preferisca, in realtĂ , l’Italia. Così, dopo Roma, dove è stata girata parte delle quarta stagione e l’inizio della quinta (che vedremo alla fine del 2025, ma non sappiamo ancora il giorno esatto), la Laguna è il nuovo posto del cuore del personaggio interpretato da Lily Collins. Che cosa verrĂ a fare Emily a Venezia? E, soprattutto, con chi? PerchĂ© ormai lo sappiamo che la vita sentimentale della nostra protagonista è tutto meno che semplice. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - L'annuncio a sorpresa: ad agosto "Emily in Paris 5" girerĂ i nuovi episodi a Venezia. Dopo Roma, Emily sceglie ancora l'Italia...

