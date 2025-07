Scherma Mondiali 2025 | le favorite della spada femminile Giulia Rizzi tra le papabili per l’oro

La spada conferirà il proprio ventottesimo titolo iridato femminile a Tbilisi. Come è risaputo, le donne hanno cominciato la loro avventura nella scherma confinate esclusivamente al fioretto, espandendosi poi all’ épee dagli anni ’80 del XX secolo e alla sciabola dal decennio successivo. Gli ultimi Mondiali disputati, quelli di Milano 2023, hanno visto trionfare la francese Marie-Florence Candassamy, la quale in finale superò l’italiana Alberta Santuccio. Sul podio, in quanto semifinaliste, anche l’altra azzurra Mara Navarria e la cinese Sun Yiwen. La competizione dei Giochi olimpici di Parigi 2024 si è invece risolta con il successo dell’hongkonghese Vivian Kong, impostasi nell’assalto decisivo sulla transalpina Auriane Mallo-Breton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Mondiali 2025: le favorite della spada femminile. Giulia Rizzi tra le papabili per l’oro

