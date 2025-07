Persino Roberto si è finalmente reso contro che Gagliotti porterĂ solo guai ai cantieri e alla radio, ma ormai gli hanno dato talmente tanto spazio che è difficile fermarlo. Oltre al fatto che però è anche un criminale. Cosa che invece ancora non sanno, tranne Michele Saviani. In una rappresaglia rimane ferita la sensitiva dell’ospedale, che Michele aveva preso a cuore. E che ora certamente lo porterĂ ad andare in fondo alla questione per cercare la veritĂ . Raffaele invece non vuole proprio andare in pensione, anche se Ornella lo spinge. Mentre Viola riesce finalmente a far parlare al telefono Eugenio dal letto di ospedale, con il figlio Antonio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole e Raffaele che resiste alla pensione