Il futuro dell' ovovia in aula ma questa volta decidono i giudici | il verdetto nei prossimi giorni

Il futuro dell'opera verrĂ scritto nei prossimi giorni. Il collegio giudicante del Tar del Friuli Venezia Giulia ha dato udienza alle parti ricorrenti e alla difesa del Comune di Trieste in merito al progetto della cabinovia urbana. Cinque i quesiti oggetto di ricorso, da associazioni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

L’Ovovia nella palude fra tensioni e "pernacchie". Nuova seduta fiume in Consiglio Comunale a Trieste sulla delibera sulla cabinovia. In aula non sono mancate le tensioni e l’iter sui preannunzia ancora lungo. Nel corso della seduta il sindaco Dipiazza si è sc Vai su Facebook

Il futuro dell'ovovia in aula, ma questa volta decidono i giudici: il verdetto nei prossimi giorni; La cabinovia non è all'ordine del giorno, ma fuori e dentro l'aula esplode la polemica; «Noi abbiamo la forza della ragione»: Comitato No Ovovia torna in aula per seguire lavori in Consiglio comunale.

