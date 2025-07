IVA al 5% sulle opere d’arte | svolta per il mercato dell’arte in Italia

L’introduzione dell’IVA al 5% sulle opere d’arte rappresenta il piĂą importante intervento fiscale sull’arte italiana degli ultimi decenni. L’Italia ambisce finalmente a uscire dalla posizione di svantaggio rispetto ai principali mercati europei, con l’obiettivo di diventare un polo di attrazione per collezionisti e investitori di tutto il mondo. Resta da vedere, nelle prossime stagioni, quanto le previsioni ottimistiche si tradurranno in una vera rinascita dell’arte italiana?. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - IVA al 5% sulle opere d’arte: svolta per il mercato dell’arte in Italia.

Re Carlo e i suoi viaggi, 70 opere d’arte in mostra raccontano 40 anni di tour - (Adnkronos) – Quarant'anni fa, l'allora principe di Galles invitò, a sue spese, il pittore John Ward a partecipare a una visita ufficiale in Italia in qualità di artista ufficiale del tour, con l'incarico di disegnare o dipingere ciò che lo ispirava.

Opere d'arte in miniatura in mostra al Museo dell'Olio SuprEvo di Monte San Savino - Arezzo, 8 maggio 2025 – Opere d'arte in miniatura in mostra al Museo dell'Olio SuprEvo di Monte San Savino.

