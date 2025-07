valorizzazione culturale calabrese in europa

Valorizzazione del patrimonio culturale calabrese come chiave per rilanciare l’identità mediterranea.. Reggio Calabria si prepara a conquistare il palcoscenico della cultura internazionale. Nella giornata di ieri, l’onorevole Giusi Princi ha incontrato il direttore regionale dei musei, Fabrizio Sudano, per discutere di importanti progetti che vedono la Calabria sempre più al centro del panorama culturale europeo. L’incontro ha avuto luogo in un clima di grande entusiasmo e collaborazione, con l’obiettivo comune di valorizzare l’eccezionale patrimonio storico e artistico calabrese. Partnership internazionali con istituzioni museali europee. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

