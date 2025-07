Incidente sull’A1 a Barberino del Mugello | morti tre uomini

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 15 luglio lungo l’autostrada A1, nei pressi della galleria al km 26+800, tra le localitĂ di Firenzuola e Badia, nel territorio comunale di Barberino del Mugello. Intorno alle 14:30 un camion avrebbe centrato un’autovettura da dietro: l’urto, estremamente violento, ha provocato la morte sul colpo di tre uomini. Ferite in modo grave anche una donna di 35 anni e una bambina, entrambe trasportate d’urgenza in ospedale con elicotteri Pegaso. Anche un cane che si trovava nella vettura e ha perso la vita nello schianto. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Nord, causando lunghi incolonnamenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Incidente sull’A1 a Barberino del Mugello: morti tre uomini

