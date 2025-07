Milly Carlucci punta su Barbara D' Urso Intanto trapelano anche i nomi di Piero Marrazzo e del tennista Fabio Fognini e di Chanel Totti

S iamo in piena estate, ma giĂ trapelano i primi nomi della 20^ edizione di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che andrĂ in onda a settembre su Rai 1. Milly va a caccia di vip da sfoggiare sulla pista da ballo piĂą pop della tv italiana. Totti-show a “Sognando. Ballando con le stelle”: battute e un contratto “finto” che sa di ingaggio X Leggi anche › Barbara D’Urso riparte dalla Rai? Nei palinsesti spunta il suo nome Tra i nomi usciti in questi giorni ci sono Fabio Fognini, il tennista italiano che a Wimbledon ha dato addio alle scene, Martina Colombari, Piero Marrazzo e il cantante Rosa Chemical, che tutti ricordano per il bacio dato a Sanremo a Fedez. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Milly Carlucci punta su Barbara D'Urso. Intanto trapelano anche i nomi di Piero Marrazzo e del tennista Fabio Fognini e di Chanel Totti

