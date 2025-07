Incidente a Tuninetti di Carmagnola | scontro frontale tra due auto donna grave in ospedale

Un'italiana di 70 anni, residente a Poirino, è in condizioni molto gravi all'ospedale Cto di Torino dopo un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 15 luglio 2025, in via Poirino (la provinciale 129) all'altezza di località Gaidi di frazione Tuninetti di Carmagnola. L'auto Peugeot che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it