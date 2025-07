La Young Musicians European Orchestra torna in città con l' omaggio a Vivaldi e Boccherini

La Young Musicians European Orchestra dopo alcuni mesi di assenza torna a ForlĂŹ con quattro concerti estivi, eseguiti da giovanissimi musicisti da tutto il mondo nell’ambito della rassegna “Genio e Gioventù”. Gli appuntamenti in programma sono previsti per domenica 20 luglio alle ore 21 con il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Ad Apricena Dimora Camilla ospita la prima rassegna di musica ‘Jazz Young Musicians’ - Ad Apricena c’è la prima rassegna di musica ‘Jazz Young Musicians’. L’appuntamento è nei giorni 12, 18 e 26 luglio, e l’1 agosto alle 22.

MercoledĂŹ 23 luglio ore 21 Basilica di Sant'Appolinare Nuovo Ravenna ' '- I solisti della YMEO: Young Musicians European Orchestra Felix Meldelssoh Vai su Facebook

La Young Musicians European Orchestra porta in Congo il genio di Mozart - I giovani musicisti dell’ensemble sono arrivati da diverse città ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cidim, La Young Musicians european orchestra con Olmi in Marocco - La Young Musicians European Orchestra, diretta dal Maestro Paolo Olmi, torna in Africa e questa volta si esibisce in Marocco nell'ambito del Festival de Fès des Musiques Sacrées du monde. Lo riporta ansa.it