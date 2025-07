Il Museo Orodautore in Giappone per rappresentare il Genio Toscano

Il Museo Orodautore arriva in Giappone per rappresentare l’eccellenza del patrimonio manifatturiero in Toscana. Coi suoi oltre 300 pezzi unici, le numerose sezioni dedicate a designer di tutto il mondo e la vocazione all’espressione di un territorio vocato all’arte orafa fin dai tempi degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it