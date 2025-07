stop controlli in azienda mani legate per agenzia delle entrate e gdf

Arriva oggi la discussione di un nuovo emendamento al decreto legge fiscale per bloccare i controlli in azienda senza motivazioni “espressamente e adeguatamente” dichiarate. La proposta di Vito De Palma (FI) arriva dopo la condanna all’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva censurato le norme vigenti sulle ispezioni delle autoritĂ fiscali. Addio ai controlli fiscali senza motivazioni. Ci pensa Vito De Palma, di Forza Italia, a correggere il decreto legge Fiscale dello scorso febbraio. Dopo la condanna della Corte europea, arriva la proposta di emendamento prima della conversione in legge prevista per metĂ agosto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

