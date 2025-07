Mancati pagamenti Avr ultimatum lavoratori | I soldi giungano entro venerdì o ci fermiamo

BRINDISI - "Se entro venerdì non avremo i soldi che avanziamo dalla vecchia ditta Avr, ci fermeremo a partire da sabato 19 luglio 2025". Assumono i contorni di un vero e proprio ultimatum le dichiarazioni - giunte per mezzo del rappresentante Cobas, Roberto Aprile - dei lavoratori impiegati nella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: ultimatum - lavoratori - soldi - entro

Ultimatum di Jabil ai lavoratori: "Dimettetevi". Scatta la protesta - L'ultimatum di Jabil provoca la nuova protesta spontanea, con gli addetti che anche stamattina sono usciti dallo stabilimento bloccando per un'ora la produzione.

Il 9 luglio abbiamo una sorta di ultimatum sui dazi. Eppure non sappiamo nulla. Sappiamo solo che abbiamo promesso miliardi di dollari a Trump per l’acquisto di armi e che i soldi delle bollette degli italiani andranno nel gas che gli Stati Uniti ci venderanno a Vai su Facebook

Usa, crescono malumore e incertezza per l'ultimatum di Musk ai dipendenti federali; Elon Musk, l’ultimatum ai dipendenti federali slitta di un giorno. Le risposte valutate dall’Ai; Musk, nuovo ultimatum ai dipendenti federali.

L’ultimatum di Trump: deluso da Putin, dazi al 100% senza accordo sulla guerra in Ucraina entro 50 giorni - “Se fossi Vladimir Putin oggi” alla luce “di ciò che avete pianificato di fare tra 50 giorni, riconsidererei i negoziati sull’Ucraina più seriamente di quanto non stia facendo in questo momento”, ha ... Da askanews.it

Lega, ultimatum a Sky: soldi entro il 12 luglio o non potrà più ... - Secondo quanto riferisce Repubblica, l`associazione dei club della massima serie ha imposto un ultimatum. calciomercato.com scrive