Prima riunione per l' Osservatorio regionale sulle periferie

Si è svolta questa mattina, sotto la guida della prefetta Cinzia Torraco, la prima riunione dell’Osservatorio regionale sulle periferie, articolazione territoriale dell’Osservatorio nazionale sulle periferie. All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: osservatorio - periferie - prima - riunione

Prima riunione dell'Osservatorio sulle periferie in Liguria; Nasce l’Osservatorio regionale sulle periferie: Un’azione corale per contrastare disagio e marginalità ; Periferie e marginalità : operativo a Potenza l'osservatorio regionale della Basilicata.

Prima riunione dell'Osservatorio sulle periferie in Liguria - La prima riunione dell'Osservatorio regionale sulle periferie in Liguria si è tenuta stamani a Genova presieduta dal prefetto Cinzia Torraco per operare quale articolazione territoriale dell'Osservato ... Secondo ansa.it

In Prefettura si è insediato l’Osservatorio regionale sulle periferie - L'obiettivo è analizzare i dati regionali e promuovere, grazie al monitoraggio, interventi orientati al miglioramento delle condizioni socio - Da msn.com