Che il tema della transizione energetica sia sempre più sentito, almeno in Europa, lo dimostra il fatto che non sono più solo i fornitori di energia ad interessarsene, ma anche i produttori di elettrodomestici. Nascono così accordi e partnership tra aziende un tempo distanti. Da un lato, ad esempio, è successo tra i produttori di auto elettriche e aziende come Enel e Plenitude per l'installazione delle colonnine di ricarica. Oggi accade anche all'interno delle mura domestiche con la partnership tra Pulsee Luce e Gas,società di Axpo, e Beko, l'azienda che gestisce i brand Whirlpool, Hotpoint Ariston, Beko e Indesit. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Energia e elettrodomestici insieme? Dalla partnership di Pulsee e Beko alla casa smart