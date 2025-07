Strage di piazza della Loggia il tribunale di Brescia | Il processo andrà avanti

Brescia, 15 luglio 2025 – “Il processo relativo alla strage di piazza della Loggia non risentirà alcun danno dal provvedimento di trasferimento interno del dottor Roberto Spanò al settore civile”. È quanto ha assicurato in una nota Cesare Bonamartini, magistrato responsabile per la comunicazione istituzionale del tribunale di Brescia. “La Presidenza del Tribunale - si legge nel comunicato - ha ben presente l'esigenza che tale giudizio sia celebrato con la celerità necessari a per un accadimento che ha drammaticamente segnato la storia della città di Brescia”. Dovrà essere il giudice Roberto Spanó a dare il proprio assenso all'eventuale applicazione al processo sulla Strage di piazza della Loggia in corso davanti alla Corte d'assise di Brescia e messo in dubbio dopo che lo stesso giudice ha deciso di trasferirsi al tribunale civile per evitare che la moglie Roberta Panico, pm in Procura a Brescia, venisse trasferita in altra sede come da pratica aperta dal Csm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, il tribunale di Brescia: “Il processo andrà avanti”

In questa notizia si parla di: tribunale - brescia - strage - piazza

Brescia, il giorno più lungo: udienza al Tribunale della Figc sul caso contributi, rischio serie C - Brescia – È cominciato il giorno più lungo per il Brescia. Questa mattina (giovedì 22 maggio), infatti, ha preso il via l’udienza davanti al Tribunale federale nazionale della Figc che, dopo avere sentito anche la posizione dei legali della società biancazzurra, dovrebbe concludersi con il deferimento e, quindi, con la sanzione di una penalizzazione.

Brescia, ora è ufficiale: società deferita al Tribunale Federale della Figc - È ufficiale: deferiti al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Brescia e Trapani nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni amministrative

Brescia verso la retrocessione in Serie C: attesa per il verdetto del Tribunale Federale - Si avvicinano sempre più i giorni che decideranno il futuro del Brescia (mentre il consiglio della Lega di serie B ha deciso all’unanimità sul rinvio dei playout).

Piazza della Loggia, il tribunale di Brescia: “Il processo sulla strage andrà avanti” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/15/news/piazza_loggia_tribunale_brescia_processo_strage_avanti-424732586/?ref=twhl… Vai su X

Giustizia lenta. E c’è anche la strage di Brescia del 1974: 51 anni ed è ancora in essere. Appello a Nordio... Vai su Facebook

Tribunale Brescia, il processo sulla strage andrà avanti; Piazza della Loggia, il tribunale di Brescia: “Il processo sulla strage andrà avanti”; Processo strage di Brescia, il tribunale: “Nessun rallentamento, si procederà ”.

Strage di piazza della Loggia, il tribunale di Brescia: “Il processo andrà avanti” - Una rassicurazione dai vertici del Palazzo di giustizia, dopo i timori su un possibile rallentamento causati dalla richiesta di trasferimento del giudice Roberto Spanò ... Si legge su msn.com

Tribunale Brescia, il processo sulla strage andrà avanti - "Il processo relativo alla strage di piazza della Loggia non risentirà alcun danno dal provvedimento di trasferimento interno del dottor Roberto Spanò al settore civile". Segnala msn.com