Juve il Milan insiste per Vlahovic | scoglio ingaggio L’Arabia irrompe su Gonzalez

Torino, 15 luglio 2025 – Non si scioglie il nodo Dusan Vlahovic e la Juve rischia di rimanerci impigliata fino al 2026. Il contratto in scadenza del centravanti inibisce una cessione remunerativa e la situazione è peggiore se si considera l'ingaggio da 12 milioni netti, che nessuno sul mercato è disposto a riconoscere. Insomma, il parametro zero incombe e il conto salato a bilancio del giocatore serbo frena il margine di manovra bianconero nell'opera di rafforzamento della rosa. Poi c'è Nico Gonzalez, anche lui deludente nella scorsa stagione, sul quale si è mosso il mercato arabo e un gruzzoletto potrebbe entrare.

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC - di Marco Baridon Infortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTC.

La Juve saluta Vlahovic: 45 milioni, arriva il nuovo bomber - Certe storie nel calcio finiscono senza bisogno di proclami, con una progressiva disillusione che lentamente prepara il terreno al congedo.

Vlahovic-Juve, nuovo round: braccio di ferro, ecco qual è il prezzo di Dusan. Gonzalez fa le valigie Il mercato bianconero ruota intorno al futuro dell'attaccante serbo: in programma altro incontro tra l'agente e Comolli Tutto intorno a Dusan: ecco dov'è che ruota

