Trovato nel letto privo di sensi e morto a cinque mesi | fissata l' autopsia

CAROVIGNO - La procura di Brindisi ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino di cinque mesi deceduto alle 4:40 del 14 luglio presso l'ospedale "Perrino" di Brindisi (leggi l'articolo). La sostituta procuratrice Livia Orlando conferirà l'incarico al medico legale Domenico Urso giovedì 17 luglio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Un bambino di cinque mesi è morto all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era arrivato all’alba di oggi, lunedì 14 luglio, in gravi condizioni. La tragedia ha colpito una famiglia di Alatri (in provincia di Frosinone) in vacanza in Puglia. La famiglia alloggiava in un r Vai su Facebook

Tragedia in vacanza, bimbo di 5 mesi muore nel sonno in un villaggio a Brindisi: disposta l’autopsia - La tragedia si è consumata nella notte scorsa in una struttura ricettiva di Specchiolla a Carovigno, dove la famiglia, originaria del Frusinate, stava ... Da fanpage.it

Neonato di cinque mesi muore mentre dorme con i genitori. Disposta l'autopsia - La Procura di Brindisi, con il pubblico ministero di turno Livia Orlando, ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso e disposto l’autopsia. today.it scrive