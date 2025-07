Galaxy Watch7 scontato di 223€ è lo smartwatch da comprare!

Con il lancio dei nuovi Galaxy Watch8, i modelli dello scorso anno hanno subito una notevole riduzione di prezzo e puoi, oggi, acquistare Galaxy Watch7 con uno sconto di ben 223€ trasformandolo nello smartwatch assolutamente da comprare poiché è un top a prezzo di un medio gamma. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. MacBook Air scontati fino a circa 300€ per il Prime Day 2025. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Galaxy Watch7 scontato di 223€, è lo smartwatch da comprare!

In questa notizia si parla di: galaxy - watch7 - smartwatch - comprare

Samsung Galaxy Watch7 in offerta su Amazon: è il prezzo più basso di sempre - Il Samsung Galaxy Watch7 è in offerta su Amazon toccando un nuovo minimo storico: ora costa meno di 200 euro.

In arrivo anche la One UI 7 Watch beta: spunta il primo firmware per Galaxy Watch7 - Samsung è impegnata su tutti i fronti: spuntano anche i primi firmware della One UI 7 Watch beta per Galaxy Watch7.

Nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Watch Ultra, Watch7, Watch5 e Watch5 Pro - Scopriamo insieme le novità dei nuovi aggiornamenti software in distribuzione per Samsung Galaxy Watch Ultra, Watch7 e non solo.

Galaxy Watch7, sconto speciale Amazon: oggi costa pochissimo; Samsung Galaxy Watch 7: nuovo minimo storico su Amazon per lo smartwatch; Migliori smartwatch Android (Wear OS) di Luglio 2025.

Sconto bomba su Galaxy Watch7: smartwatch AI a prezzo CROLLATO - Amazon lancia uno sconto assolutamente da non perdere sul Samsung Galaxy Watch7: questo smartwatch intelligente con Galaxy AI, ideale per monitoraggio avanzato della salute e funzioni smart evolute, ... Scrive punto-informatico.it

Galaxy Watch7, sconto speciale Amazon: oggi costa pochissimo - L'orologio top di gamma di Samsung è disponibile in offerta con uno sconto eccezionale del 44% e lo paghi praticamente la metà. Si legge su tecnologia.libero.it