A Montesacro due box auto utilizzati come base per lo spaccio di cocaina

Due box auto utilizzati come basi per lo spaccio di droga a Montesacro, uno a Talenti e uno a Conca d'Oro. Nei due garage la polizia ha trovato cocaina, armi e munizioni. È stato il continuo andirivieni di un’auto bianca in entrata e in uscita dai garage del III municipio ad aprire il vaso di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: auto - montesacro - utilizzati - spaccio

Montesacro, stop alla "mala movida": fermata un'auto usata per il "drug delivery" - Usava l’auto come fosse un corriere di un fast food. Solo che, invece di trasportare cibo e bevande, aveva con sé panetti ben confezionati di hashish e dosi di cocaina.

I pusher preferiscono le auto a noleggio, 5 arresti; Roma, cocaina e armi tra casa e garage blindato a Montesacro: arrestato 29enne.

Montesacro: lo specchietto retrovisore diventa nascondiglio ... - RomaToday - Montesacro: lo specchietto retrovisore diventa nascondiglio per la droga Le dosi di cocaina, avvolte in un calzino, erano poi nascoste all'interno dello specchietto Redazione 11 maggio 2018 09:22 ... Secondo romatoday.it

Montesacro: pusher di cocaina in manette in viale Jonio - RomaToday - Montesacro: 'pezzi' di cocaina nascosti in auto con le calamite, arrestato La droga era contenuta nei contenitori dei rullini fotografici occultati con i magneti tra il volante ed il vano motore ... Segnala romatoday.it