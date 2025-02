Sololaroma.it - Roma, sospiro di sollievo per Dybala: la tabella di recupero verso il Porto

L’ansia per le condizioni di Pauloè durata dodici ore, un tempo che per i tifosi dellaè sembrato interminabile. Ma alla fine, l’allarme è rientrato: la botta al ginocchio subita al do Dragao è stata dolorosa ma non grave, e il fantasista argentino potrà recuperare in tempo per la sfida di ritorno contro il.Durante il match d’andata dei playoff di Europa League,aveva chiesto il cambio poco prima dell’intervallo dopo un duro intervento di Varela. Ha provato a restare in campo, ma il dolore era troppo intenso, tanto da impedirgli sia di correre che di calciare. Il timore iniziale era quello di una possibile lesione. I precedenti non aiutavano a mantenere la calma: un anno e mezzo fa, a Cagliari, un infortunio simile lo aveva costretto a un lungo stop.Oggi nuovi esamiFortunatamente, i primi esami strumentali svolti al rientro in Italia hanno escluso problemi gravi: nessuna lesione ai legamenti né danni alla rotula, solo un gonfiore articolare dovuto all’impatto.