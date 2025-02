Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2025 ore 17:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla A1Napoli è aperto al traffico Il Bivio tra A1 e diramazioneSud Dopo la rimozione del veicolo in fiamme ora la circone è regolare e Passiamo alle cose che permangono invece sulla raccordo anulare in in giornata Cassia bis e salari e tra Nomentana e Prenestina code anche in carreggiata esterna tra Pontina e diramazioneSud sul tratto Urbano della A24 Ci sono code dalla tangenziale est raccordo verso quest'ultimo code sulla Colombo tra bitinia e Axa verso Ostia ci spostiamo sulla Cassia code a tratti tra la Storta la Giustiniana In entrambe le direzioni ed è tutto da Fede toscani da strintu mobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.