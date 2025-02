Lapresse.it - Usa: problemi tecnici per l’aereo di Rubio diretto a Monaco, rientra a Washington

Un aereo dell’aeronautica militare Usa che trasportava il Segretario di Stato Marcoe il presidente della commissione per le relazioni estere del Senato, il senatore Jim Risch, in Germania per la conferenza sulla sicurezza di, è stato costretto a tornare adopo aver sviluppato un problema meccanico. La portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce, ha detto che il piano è cambiato estava tornando alla base di Andrews, fuori.Ha spiegato cheintendeva continuare il suo viaggio in Germania e nel Medio Oriente su un altro aereo. Non è stato immediatamente chiaro se il ritardo gli farà l’incontro previsto questa mattina con il vicepresidente JD Vance e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a. Secondo un funzionario, il problema riguardava il parabrezza della cabina di pilotaggio del C-32, un Boeing 757 convertito, e si è verificato circa 90 minuti dopo il decollo del volo dalla Joint Base Andrews, fuori