Torna la bolgia di Migliarina e Terminetto

È tutto pronto in piazza dell’Amicizia, alla, per la seconda edizione della festa rionale di. L’appuntamento dedicato ai piccoli, ma aperto a tutti, è per oggi alle 15. Florinda e Faraboletto, maschere rispettivamente dellae del, ne saranno i padroni di casa. "Siamo pronti e carichi – assicura Giuliano Olivi, presidente del Rionenonché volto notissimo in città e, da anni, primo acquirente cittadino del biglietto cumulativo (primato che non intende perdere) – per portare avanti la collaborazione con gli amici della, guidati dal presidente Sergio Puccetti. Ai bambini dei due plessi scolastici dei nostri quartieri sarà offerta la merenda e per loro abbiamo anche pensato a simpatiche sorprese". Confermata anche per questa edizione l’esposizione dei disegni dei piccoli, ma ci sarà anche altro ad allietare la kermesse che vede in sinergia i due quartieri ’di là dalla ferrovia.