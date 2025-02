Ilgiorno.it - "Salvate i rospi". I volontari installano le reti

L’associazione “Gli Amici della Natura“ lancia un appello: "cercansiper il posizionamento dellesalva". È interessata l’area di Canoggio a Triuggio poiché iiniziano a migrare e quindi servono. Il ritrovo è a Triuggio oggi alle 20 in via Taverna al parcheggio dell’Hotel Fossati dove verranno posizionate le barriere lungo la via Canonica. Questeserviranno a bloccare iprima che si avvicinino pericolosamente alla strada rischiando una morte quasi certa visto il traffico costante. Ci penseranno poi iogni sera durante la campagna a trasportare idalleallo stagno dovre potranno riprodursi. "Isono pronti ad abbandonare i loro rifugi invernali e migrare verso lo stagno di Canonica, dove avverrà la riproduzione e la deposizione delle ovature - spiegano i-.